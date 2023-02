RWE Aktie News: RWE zieht am Montagvormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.922 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 21,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,91 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

