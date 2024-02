RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,16 EUR ab.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,16 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 819.192 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,75 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,994 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,91 EUR an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,66 EUR je RWE-Aktie.

