RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,59 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,59 EUR zu. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,72 EUR aus. Mit einem Wert von 28,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 109.807 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit einem Zuwachs von 27,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 2,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,81 EUR.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von RWE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je RWE-Aktie.

