RWE Aktie News: RWE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,29 EUR abwärts.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 30,29 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 30,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 755.086 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 43,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 29,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,05 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

