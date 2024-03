RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 30,91 EUR. Bei 30,94 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 30,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.789.909 RWE-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Abschläge von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,05 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je RWE-Aktie.

