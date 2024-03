RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Kurs der RWE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,54 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 30,54 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 30,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.798 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,03 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Gewinne von 40,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 30,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,08 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,05 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

