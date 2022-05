RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 43,51 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 43,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,85 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.801.759 Aktien.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Mit Abgaben von 53,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.002,00 EUR gegenüber 4.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die RWE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von RWE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,69 EUR je Aktie belaufen.

