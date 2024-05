RWE Aktie News: RWE am Montagmittag im Plus

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,89 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 35,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,76 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.643 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 21,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,59 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag