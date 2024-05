RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,81 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,81 EUR nach oben. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,86 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,76 EUR. Zuletzt wechselten 33.911 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 17,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit einem Kursverlust von 13,59 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

