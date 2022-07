RWE Aktie News: RWE am Nachmittag tiefer

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 38,04 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.001.631 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 33,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 2,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

