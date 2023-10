RWE Aktie News: RWE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kurs der RWE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 34,26 EUR. Bei 34,57 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 33,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,86 EUR. Bisher wurden heute 1.545.946 RWE-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,12 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (31,55 EUR). Abschläge von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,05 EUR.

Am 10.08.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,87 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX wenig bewegt