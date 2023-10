RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag tiefer

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 34,18 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 34,18 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,85 EUR nach. Bei 33,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 31.995 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,41 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,69 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 51,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,87 EUR je RWE-Aktie.

