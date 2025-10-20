RWE Aktie News: RWE legt am Montagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,03 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,03 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,08 EUR. Bei 40,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 44.850 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 41,61 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,41 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

