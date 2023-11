RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 38,15 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 38,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 38,06 EUR. Bei 38,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 867.871 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 12,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 51,05 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

