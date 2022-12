RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 41,24 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,18 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,31 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 33.103 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,21 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 26,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,77 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.11.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.744,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.855,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 4,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Fusionen und Übernahmen: Uniper, Funktürme und Porsche dominieren deutsche M&A-Bilanz in 2022

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE