RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,38 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 40,38 EUR. Bei 40,32 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 782.046 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 7,85 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX