RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursplus

Das Papier von RWE legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 40,38 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,62 EUR zu. Mit einem Wert von 39,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 721.790 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 8,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 32,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,44 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

