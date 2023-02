RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,57 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,43 EUR nach. Bei 39,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.702 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,01 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Abschläge von 21,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,91 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Nach 40 Tagen sinkender Füllstände: Gasspeicherstand in Deutschland steigt wieder

RWE: Die Konzerngeschichte des Energieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE