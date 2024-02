RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag südwärts

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,07 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,07 EUR abwärts. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,95 EUR. Zuletzt wechselten 670.312 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 38,49 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 30,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2024). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,994 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,91 EUR für die RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

