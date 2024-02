RWE Aktie News: RWE am Nachmittag gesucht

Kurs der RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 31,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.109.582 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Gewinne von 37,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,75 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14 EUR an.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6.072,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 10.744,00 EUR umsetzen können.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,77 EUR je RWE-Aktie.

