RWE Aktie News: RWE am Vormittag verlustreich

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 31,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 31,02 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 30,95 EUR. Bei 30,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 98.847 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 38,72 Prozent Luft nach oben. Am 20.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 0,87 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,994 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,91 EUR an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 49,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,66 EUR je RWE-Aktie.

