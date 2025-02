RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 28,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 28,89 EUR. Bei 28,77 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,86 EUR. Bisher wurden heute 63.011 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 26,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 3,61 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX sackt letztendlich ab

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel: So performt der DAX nachmittags