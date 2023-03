RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 39,20 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,59 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 950.467 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,85 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,27 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 21.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie gewinnt: Vorarbeiten für LNG-Terminals vor Rügen laufen an

BDEW: Mögliche Strom-Drosselung sorgt für Versorgungssicherheit

RWE-Aktie im Plus: Strommast in Tagebau Garzweiler knickt ab - RWE: Bewusst beschädigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com