RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 39,41 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 39,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 217.252 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 21.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,56 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,27 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.744,00 EUR im Vergleich zu 4.855,00 EUR im Vorjahresquartal.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

