RWE Aktie News: RWE am Mittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 31,13 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,13 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,53 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 637.189 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 3,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,05 EUR an.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von RWE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

