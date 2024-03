RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,14 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 31,14 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 31,53 EUR. Bei 31,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.307.349 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. 38,18 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,05 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.11.2023. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

