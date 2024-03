RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 31,47 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 31,47 EUR nach oben. Bei 31,47 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.111 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Abschläge von 4,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,05 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,78 EUR je RWE-Aktie belaufen.

