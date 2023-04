RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel RWE 41,41 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Bei 41,48 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 341.145 Stück.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 5,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 34,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 20,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,59 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.744,00 EUR – ein Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4.855,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 11.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

