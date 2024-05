RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 34,50 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 34,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 34,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 503.376 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,59 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

