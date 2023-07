RWE Aktie News: RWE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 39,86 EUR nach oben.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,86 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,90 EUR zu. Bei 39,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 51.380 RWE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. 10,29 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,56 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,64 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,92 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen RWE-Investment verdient