RWE Aktie News: RWE steigt am Mittag

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 38,45 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,45 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 38,57 EUR. Bei 38,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 174.523 Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,33 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,24 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

