RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 37,94 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 37,94 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 37,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 511.426 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 13,69 Prozent niedriger. Am 20.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 52,73 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,68 EUR fest.

