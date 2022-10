RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit Verlusten

Das Papier von RWE befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 37,37 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,85 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 475.011 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,11 Prozent.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,96 EUR je RWE-Aktie an.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte RWE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

