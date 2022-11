RWE Aktie News: RWE büßt am Mittag ein

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 41,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 41,05 EUR. Bei 41,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 294.849 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 23.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 3,98 EUR im Jahr 2022 aus.

