RWE Aktie News: RWE fällt am Donnerstagmittag

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 40,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 40,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,02 EUR. Bei 40,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 427.392 Aktien.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 EUR am 06.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 21,56 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,77 EUR an.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 10.744,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer