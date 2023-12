RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 40,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 40,18 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90.501 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 21,48 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte RWE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer