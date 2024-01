RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 36,68 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 36,68 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 36,61 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,61 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 630.977 Aktien.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 15,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,18 EUR an.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

