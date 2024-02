RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 31,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 31,34 EUR. Bei 31,52 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 31,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 615.536 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.02.2024 bei 30,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 1,88 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,994 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,14 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.072,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.744,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,77 EUR je Aktie.

