RWE Aktie News: RWE am Nachmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 31,16 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 31,16 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,56 EUR an. Die RWE-Aktie sank bis auf 31,08 EUR. Bei 31,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.337.765 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,03 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 38,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.02.2024 bei 30,75 EUR. Mit Abgaben von 1,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 51,14 EUR.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 49,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

