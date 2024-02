RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 31,38 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 31,38 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 65.107 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.02.2024 Kursverluste bis auf 30,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,01 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,994 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,77 EUR je RWE-Aktie.

