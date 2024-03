RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 31,35 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 31,35 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,62 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.217.097 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 27,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,05 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,78 EUR je RWE-Aktie belaufen.

