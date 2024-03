RWE Aktie News: RWE am Vormittag gefragt

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,01 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 31,01 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,03 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 31,00 EUR. Bisher wurden heute 45.531 RWE-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,00 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,05 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je RWE-Aktie.

