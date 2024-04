RWE Aktie News: RWE gibt am Montagmittag nach

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 31,62 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 31,62 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 31,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.372.849 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,77 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

