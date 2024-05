RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 34,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,45 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,49 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.190 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,59 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,55 Prozent zurück. Hier wurden 6,63 Mrd. EUR gegenüber 9,41 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

