RWE Aktie News: RWE am Nachmittag gefragt

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 34,65 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 34,65 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 474.817 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 22,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,59 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,70 EUR je RWE-Aktie.

