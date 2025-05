RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RWE

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 32,95 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 32,95 EUR abwärts. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,61 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 684.400 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 35,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 8,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 15,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

