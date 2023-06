RWE Aktie News: RWE büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel RWE 40,10 EUR

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 40,35 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,37 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.457 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. 8,95 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Mit Abgaben von 14,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von RWE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

