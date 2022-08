RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,61 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 42,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 559.987 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 43,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,69 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.298,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2021 aus.

