RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag im Plus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 38,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 38,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 38,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 205.660 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 13,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Abschläge von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,73 EUR an.

Am 11.05.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 8.298,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je RWE-Aktie.

