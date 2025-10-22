DAX24.270 -0,3%Est505.659 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1598 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
Kurs der RWE

RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochvormittag

22.10.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 40,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
41,06 EUR 0,59 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 40,89 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 40,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.341 RWE-Aktien.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 41,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 32,11 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie.

Am 14.08.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

